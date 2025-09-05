Carlo Acutis verso la canonizzazione, i miracolati: "Apparso prima di un intervento"

A "Dentro la notizia" il racconto di un uomo che dice di essere stato salvato dal "Santo di Internet": "Avevo l'1% di possibilità di salvarmi"
© Da video
A Centola, in provincia di Salerno, c'è trepidante attesa per la canonizzazione di Carlo Acutis, che domenica 7 settembre sarà proclamato santo da Papa Leone XIV a Piazza San Pietro. "Dentro la notizia" ha raccolto alcune testimonianze di presunti miracoli operati da quello che è stato già ribattezzato il "Santo bambino" o "Il Santo di Internet", per via della sua giovane età e della sua passione per la tecnologia. I residenti di Centola sono pronti a celebrare il loro compaesano: alcuni presenzieranno alla cerimonia di canonizzazione a Roma, mentre gli altri la seguiranno da un maxi schermo che sarà posizionato nella piazza di Centola.
In collegamento con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, parla uno dei presunti miracolati dal futuro santo: "Il 13 ottobre 2023 dovevo subire un intervento delicato, dovevano ricostruirmi l'aorta addominale - ha spiegato il signor Domenico -, la mattina del 13 mentre mi alzavo dal letto ho visto dalla finestra una scia di luce bianca e mi è apparso per tre volte Carlo Acutis. Mi avevano dato l'1% di probabilità di riuscita dell'intervento". Nonostante le scarse probabilità di esito favorevole, l'intervento è andato a buon fine: "Quando mi sono svegliato dopo otto ore di intervento, il medico mi ha detto che è stato un miracolo e che pensavano che non ce l'avrei fatta"
A "Dentro la notizia" ha parlato anche la signora Rachele, la quale aveva conosciuto Carlo Acutis durante il dopo scuola. Anche lei, come molti altri, racconta di essere stata miracolata da lui: "Sono affetta da ipertensione arteriosa e portatrice di pacemaker, dovevo fare la ricarica e la sera prima dell'intervento ho sognato Carlo - ha spiegato la donna al programma di Canale 5 -. Mi diceva di stare tranquilla e che tutto sarebbe andato bene e che dopo poche ore sarei tornata a casa".
