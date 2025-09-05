Carlo Acutis verso la canonizzazione, i miracolati: "Apparso prima di un intervento"

A "Dentro la notizia" ha parlato anche la signora Rachele, la quale aveva conosciuto Carlo Acutis durante il dopo scuola. Anche lei, come molti altri, racconta di essere stata miracolata da lui: "Sono affetta da ipertensione arteriosa e portatrice di pacemaker, dovevo fare la ricarica e la sera prima dell'intervento ho sognato Carlo - ha spiegato la donna al programma di Canale 5 -. Mi diceva di stare tranquilla e che tutto sarebbe andato bene e che dopo poche ore sarei tornata a casa".