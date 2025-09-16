Logo Tgcom24
Cronaca
Sul posto i carabinieri

Carini (Palermo), rissa tra famiglie per musica alta: 10 denunciati

Un ragazzo di 22 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace e agli avambracci. Coinvolto anche il padre 61enne, che ha riportato ematomi e graffi al volto

16 Set 2025 - 08:52
© Carabinieri

© Carabinieri

Dieci persone sono state denunciate per una violenta lite scoppiata a Carini, in provincia di Palermo. I carabinieri sono intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione al 112 di una rissa tra famiglie, causata dalla musica ad alto volume che proveniva da un'abitazione. Un ragazzo di 22 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace e agli avambracci, con una prognosi di 10 giorni. Anche il padre 61enne è rimasto coinvolto, riportando ematomi e graffi al volto, con una prognosi di 7 giorni.

L'età dei denunciati

 I due feriti sono stati inizialmente visitati presso la guardia medica di Carini, e successivamente trasferiti all'ospedale di Partinico per ulteriori accertamenti. I dieci denunciati hanno un'età compresa tra i 19 e i 61 anni.  

