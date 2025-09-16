Carini (Palermo), rissa tra famiglie per musica alta: 10 denunciati

Dieci persone sono state denunciate per una violenta lite scoppiata a Carini, in provincia di Palermo. I carabinieri sono intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione al 112 di una rissa tra famiglie, causata dalla musica ad alto volume che proveniva da un'abitazione. Un ragazzo di 22 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace e agli avambracci, con una prognosi di 10 giorni. Anche il padre 61enne è rimasto coinvolto, riportando ematomi e graffi al volto, con una prognosi di 7 giorni.