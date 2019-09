Carenza di medici, Conferenza Regioni: "In corsia fino a 70 anni" | "Assumere anche neo laureati senza specialistica"

Medici in servizio anche dopo i 65 anni, ma non oltre i 70, fino a maturare 40 anni di servizio effettivo, e accesso al Ssn anche per i professionisti non specializzati. E' quanto prevede la proposta contenuta in un documento presentato dalla Conferenza delle Regioni per affrontare la carenza di camici bianchi negli ospedali. Il testo sarà presentato nei prossimi giorni al ministro della Salute Roberto Speranza.