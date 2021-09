Card. Bassetti: "Green pass a Messa? C'è trattativa col governo ma il vaccino è garanzia di salute"

ansa

Sul Green Pass per i fedeli che assistono alle messe "c'è una trattativa in corso col governo e su quella andiamo avanti". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. "Non voglio entrare nel problema delle proteste sul Green Pass. Comunque si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute, per prevenire. Al momento attuale il vaccino è ancora la più grande garanzia che abbiamo", ha aggiunto.