Carceri, rivolta a Regina Coeli: attivato il piano d'emergenza | Dopo due ore rientra la protesta dei detenuti

"Già sabato sera alcuni detenuti avevano dato il via a una rivolta nel carcere di Bari, in un susseguirsi di episodi preoccupanti. Non si placano dunque le fortissime tensioni nei penitenziari - ha commentato De Fazio -, nonostante dal governo si tenti goffamente di sminuire l'emergenza e si continuino a fare proclami privi di senso compiuto. Giorgia Meloni batta un colpo".