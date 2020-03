Carceri, Dap: positivi 19 detenuti e 116 agenti penitenziari

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fatto sapere che al momento sono risultati positivi al coronavirus 116 i poliziotti e 19 detenuti. Tra i reclusi, due sono ricoverati in strutture ospedaliere, gli altri si trovano "in isolamento sanitario in camere singole dotate di bagno autonomo all'interno di apposite sezioni detentive, dove vengono effettuati tutti i controlli disposti dalle autorità sanitarie".