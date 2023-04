Torino, suicidio in carcere: condannati tre agenti distratti dalla tv

Due degli imputati, accusati di omicidio colposo, sono stati condannati a otto mesi di carcere, il terzo, accusato dello stesso reato e anche di falso, a nove mesi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i tre si sarebbero distratti per vedere una partita di calcio in tv.

In carcere per l'omicidio della moglie, Del Gaudio era considerato un detenuto "a rischio suicidario", motivo per cui era sottoposto a cure psichiatriche ed era soggetto a un regime di stretta sorveglianza. Eppure si tolse la vita creando un cappio con i pantaloni del pigiama, senza che gli agenti se ne accorgessero. Quella sera era in corso la partita Juventus-Milan.