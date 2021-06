Carcere ai giornalisti, Consulta fa cadere obbligo: legge è incostituzionale

La Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa. Il carcere, si legge in una sentenza pronunciata oggi dalla Corte Costituzionale, resta solo per i casi di eccezionale gravità.