Carabiniere ucciso, Cerciello si trovava con Varriale a Trastevere due ore prima di essere accoltellato

I 4 non in servizio e l'acquisto di droga - Il dato emerge dall'attività di indagine coordinata dalla Procura di Roma. Secondo quanto ricostruito, i quattro carabinieri non in servizio avevano notato, intorno all'1 e 30 di notte, a poca distanza dal cinema Alcazar, Sergio B. in compagnia di uno dei due ragazzi californiani che cercavano di acquistare droga dal pusher Italo Pompei.



Il pusher sottoposto a controllo - Quest'ultimo, in cambio di cento euro, aveva ceduto un involucro di carta stagnola al ragazzo americano. Allo scambio avevano assisitito i militari non in servizio a cui Natale Hjorth aveva consegnato la bustina affermando che si trattasse di tachipirina mentre Pompei era stato sottoposto a un controllo. Il giovano americano, dal canto suo, si era allontanato con Sergio B. in direzione di piazza Mastai.



Cerciello contattato sul cellulare - In base a quanto accertato, Cerciello Rega, intorno alle due di notte, era stato contattato sul proprio cellulare dalla Centrale operativa del Comando Gruppo di Roma che aveva fornito a lui e a Varriale una nota di intervento a piazza Gioacchino Belli, a poca distanza da Mastai, spiegando che Sergio B. dopo il furto del borsello aveva subito un tentativo di estorsione.