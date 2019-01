Cara Castelnuovo, Mouna non sa dove andare: il sindaco la ospita a casa sua

Mouna ha 24 anni, due figli lasciati a Mogadiscio, vuole studiare e fare la mediatrice culturale ed era uno dei 535 ospiti del Cara di Castelnuovo . Da oggi non ha una dimora, la sua "casa" le è stata strappata in meno di 24 ore. Di lei si prenderà cura , almeno per qualche giorno, il sindaco Riccardo Travaglini : "Per qualche tempo può stare a casa nostra". Il primo cittadino in queste ore è in prima linea contro lo sgombero del centro di accoglienza del suo paese: 450 militari dell'esercito piombati in una comunità di poco più di 8mila persone. Senza preavviso. "Non ci ha avvertito nessuno - dice - è una sconfitta per tutta la comunità "

Una comunità che è scesa in piazza, in una grande manifestazione di solidarietà ai migranti dopo il trasferimento forzato dei primi 30. Nel corteo anche il sindaco: "Siamo stati fino ad oggi veramente un modello virtuoso, nonostante il Cara non sia un modello virtuoso. Siamo noi per primi ad essere d'accordo che il centro vada superato e per questo avevamo fatto domanda per fare un Sprar ma non ci è stato concesso fino ad oggi. Però non accettiamo questi diktat e il fatto che da un giorno all'altro l'esperienza finisca. Non perde Castelnuovo di Porto, perde tutta la comunità".



Quindi un appello: "Noi saremo lì fino all'ultimo nella speranza che il governo ripensi a questa scelta e permetta a Castelnuovo di formulare un nuovo tipo di accoglienza anche diffusa, dove non si perdano competenze acquisite". Ma intanto la situazione è questa: per effetto del decreto sicurezza Mouna e altri come lei, pur avendo la protezione umanitaria e quindi il diritto a non essere trasferita in un'altra struttura, ha perso il diritto alla "seconda" accoglienza. Tradotto: una casa deve trovarsela lei, quindi andrà in strada perché una casa non ce l'ha. In tanti si sono diretti verso Roma e la stazione Termini, per lei c'è ancora qualche giorno di tregua.