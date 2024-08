Capri, scattano divieto di fumo in spiaggia e maximulte ai padroni di cani senza guinzaglio o paletta

E sempre a Capri, sono pronte le multe per i padroni che porteranno a passeggiare i cani, sprovvisti di guinzaglio e paletta. Oltre alla musuerola, da far indossare "su richiesta delle autorità competenti o nei casi in cui si frequentino luoghi di grande affollamento di persone o in situazioni in cui possa essere messa a repentaglio la sicurezza di persone e altri animali, dovuto anche alle ridotte dimensioni delle strade", come prevede l'ordinanza del comandante della polizia municipale di Capri, Daniele De Marini. In caso di trasgressione, le sanzioni possono arrivare a 500 euro.