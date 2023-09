Capretta uccisa ad Anagni, i giovani responsabili: "Siamo minacciati, abbiamo paura"

L'interrogatorio previsto per la prossima settimana

I genitori lo hanno segnalato agli avvocati che seguono la vicenda, evidenziando che i figli ora hanno il timore di tornare in classe alla ripresa delle lezioni e chiedono garanzie sulla loro incolumità. Lo fa sapere l'avvocato Giampiero Vellucci del foro di Frosinone che la prossima settimana assisterà, in una località protetta, all'interrogatorio del Giudice dei Minori di Roma al 17enne di Fiuggi ritenuto il principale indiziato per la morte dell'animale. Il giovane dovrà spiegare cosa è accaduto durante la festa a cui stava partecipando con i suoi amici. Un video, ripreso con lo smartphone da uno di loro e poi diffuso sul web, mostra il 17enne mentre prende a calci il piccolo ovino incitato dagli amici a proseguire. A carico del giovane e degli altri tredici ragazzi che erano a quella festa c’è un fascicolo d'indagine in cui viene ipotizzato il reato di "maltrattamento d'animale".