Parole che fanno eco a quelle di Simone Sabattini, legale della famiglia Ambrosio: "Riteniamo che la pena sia quella che era stata richiesta dal pubblico ministero, che è quella dell'ergastolo. Chiaramente questa non lenisce le sofferenze dei familiari, ma il percorso giudiziario è quello che è ed è questo che potevamo fare per dare parte di giustizia a questa famiglia e che credo che il Tribunale, la Corte d'Assise, oggi gliel'abbia riconosciuta". Poi ancora: "Sappiamo benissimo che ci saranno anche degli ulteriori gradi di giudizio - ha aggiunto - però l'inizio è quello che speravamo. Anche le aggravanti sono quelle contestate".