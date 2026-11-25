Marin Jelenik killer capotreno bologna © Da video
La Corte d'Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell'omicidio aggravato (dai motivi abietti e dall'aver commesso il fatto nei pressi di una stazione ferroviaria) del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio scorso nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Accolta quindi la richiesta del pm, Michele Martorelli. A pena espiata Jelenic dovrà inoltre scontare 5 anni di libertà vigilata.
I risarcimenti
La sentenza è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. Per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, l'imputato dovrà pagare 511.000 euro a testa ai genitori della vittima, 30.000 euro alla Filt-Cgil, 15.000 euro alla Fit-Cisl, oltre a una provvisionale di 20.000 euro al Comune di Bologna. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni. In aula non erano presenti i genitori di Alessandro Ambrosio al momento della sentenza, ma solo lo zio. Per il Comune presente la consigliera Giulia Sarti, delegata alla legalità democratica.
"Giustizia è fatta"
Soddisfazione da parte dei parenti della vittima. Giovanni Saggese, lo zio di Alessandro Ambrosio dopo la lettura della sentenza si è lasciato andare ad alcuni commenti a caldo: "Giustizia è stata fatta - ha detto - Mi auguro che anche in appello venga confermata la pena. Non si tratta di vendetta, l'importante è che la giustizia abbia fatto il suo corso. Ha distrutto non solo una famiglia", ha concluso.
Le parole dell'avvocato
Parole che fanno eco a quelle di Simone Sabattini, legale della famiglia Ambrosio: "Riteniamo che la pena sia quella che era stata richiesta dal pubblico ministero, che è quella dell'ergastolo. Chiaramente questa non lenisce le sofferenze dei familiari, ma il percorso giudiziario è quello che è ed è questo che potevamo fare per dare parte di giustizia a questa famiglia e che credo che il Tribunale, la Corte d'Assise, oggi gliel'abbia riconosciuta". Poi ancora: "Sappiamo benissimo che ci saranno anche degli ulteriori gradi di giudizio - ha aggiunto - però l'inizio è quello che speravamo. Anche le aggravanti sono quelle contestate".