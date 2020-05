Caporalato ai danni dei rider, il Tribunale commissaria Uber Italy | "Valanga di fattorini in periodo Covid" 

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria, ossia il commissariamento , di Uber Italy srl, la filiale italiana del gruppo americano, per caporalato. I giudici hanno rilevato in particolare lo sfruttamento dei rider addetti alle consegne di cibo per il servizio Uber Eats, che venivano reclutati "a valanga" durante l'emergenza Covid. Sull'azienda è in corso un'indagine condotta dalla guardia di finanza.

Nell'inchiesta, che ha portato anche ad una serie di perquisizioni, viene contestato il reato previsto dall'articolo 603bis del codice penale, ossia la "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" per la gestione dei fattorini che fanno le consegne di cibo a domicilio per il servizio Uber Eats. I fattorini, stando a quanto ricostruito, formalmente non lavorano per Uber ma per altre due società di intermediazione del settore della logistica.

Valanga di rider reclutati in periodo Covid Secondo i giudici di Milano il "regime di sopraffazione retributivo" ai danni dei rider del servizio Uber Eats, "reclutati in una situazione di emarginazione sociale", si è aggravato con "l'emergenza sanitaria a seguito della quale l'utilizzo dei fattorini è progressivamente aumentato a causa della richiesta determinata dai restringimenti alla libertà di circolazione", tanto che "potrebbe aver provocato anche dei reclutamenti a valanga e non controllati".