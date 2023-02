Capodarco (Fermo), anziana uccisa a coltellate: marito piantonato

La polizia sta raccogliendo testimonianze

La vittima si chiamava Giuseppina Traini, era allettata a causa di una lesione a un vertebra. Il marito potrebbe essere sentito in giornata dal magistrato. Per tutta la notte la polizia scientifica ha lavorato nell'abitazione della coppia, in via Fortuna. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, sembra che qualcuno abbia sentito delle grida. Sul luogo è arrivato anche il sindaco di fermo Paolo Calcinaro, che esprime "vicinanza ai figli, ai familiari, a tutta la zona di Capodarco".