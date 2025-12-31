Roma, il menù di Capodanno a 5 stelle tra caviale e lusso anche a casa

A questo punto la domanda diventa inevitabile: quanto costa un Capodanno "casalingo", ma di fascia alta? La risposta è netta: per due persone, solo di antipasti di alto livello, si parla di 2 o 3 mila euro. Per sei persone, si arriva ad almeno 8 mila euro — e siamo ancora "solo di antipasti". Perché poi, con i vini, "si sale alle stelle". Per il brindisi la categoria cambia ancora: uno champagne raro e ricercato può superare 1.000 euro a bottiglia. E la gastronomia, in questo caso, non è solo negozio: è anche locale per aperitivi, pranzi e cene. Un altro numero, da scontrino, lo racconta bene: una cena può arrivare a 4.000 euro per quattro persone.