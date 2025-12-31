Capodanno sulla neve, 10mila euro per una settimana da sogno a Madonna di Campiglio

A "Zona Bianca" la fine dell'anno di chi non bada a spese
© Da video
C'è chi a Capodanno non bada a spese. Tra le tante località sulla neve, una delle più gettonate dai turisti italiano è Madonna di Campiglio dove i più fortunati potranno permettersi di spendere fino a 10mila euro per una settimana da sogno tra lusso e relax.
Le telecamere di "Zona Bianca" hanno mostrato alcuni dei servizi offerti dalle strutture più lussuose, dove esclusività ed eleganza si incontrano: "Noi abbiamo 38 stanze di varie tipologie, dalle standard alle suite relax - spiega Anna Maturi, proprietaria del "Majestic Mountain Charme Hotel" di Campiglio -. Siamo fully booked: questa è la settimana più richiesta dell’anno, quindi la località e l'hotel sono gettonatissimi. Siamo felici, assolutamente". Poi, la titolare mostra una delle sue stanze di design: "Si tratta di una tra le ultime camere ristrutturate - precisa -. Diciamo che noi abbiamo voluto dare un tocco di moderno, ma tenendo i materiali del territorio, perché credo che in montagna il legno e la pelle siano importanti per dare un’esperienza a 360 gradi, quella che noi vogliamo dare".
La settimana di Capodanno quanto può costare una stanza? "Nelle suite sarebbe intorno ai 10.000 euro". Oltre al costo della camera, però, ci sono anche le esperienze: "Per esempio offriamo ai clienti la possibilità di fare lo sleddog, quindi la possibilità di fare escursioni coi cani. Oppure la natural wellness, quindi esperienze olistiche nella natura". E ancora: "A Capodanno possiamo avere la private spa. Il nostro idromassaggio panoramico è una meraviglia: rilassarsi tra le bolle dell’idromassaggio e la neve che scorre davanti a noi. Particolare anche il nostro bagno turco con cromo-aromaterapia. Tutto è marmo e oro. Prenotare il servizio di private spa parte dai 200 euro all'ora".
Andrea Alfieri, Executive Chef della struttura racconta quale sarà il menù del Cenone: "Siamo pronti per i giorni di Capodanno. Qui si hanno tutti i prodotti migliori sul mercato, quelli più di lusso: un flûte di bollicine con un'ostrica gratinata; risotto zucca, parmigiano 72 mesi e tartufo bianco; e poi andiamo con un filetto alla Wellington di capriolo. Il costo? Circa 290 euro". C'è chi poi arriva sulle piste da sci direttamente in elicottero: "Per un giro da dieci minuti si arriva a spendere circa 400 euro - dice Patrick Hillebrand, pilota della compagnia "Elicampiglio" -. Invece per un'ora di volo, si arriva a spendere circa duemila euro".