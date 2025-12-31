I collant protagonisti dell'inverno 2026 e star dei party di Capodanno

Anche i collant si vestono a festa per celebrare la notte più magica dell’anno. Rilanciati dalle passerelle delle sfilate per l'inverno 2026, già protagonisti dei trend d'autunno nelle versioni in pizzo, si illuminano ora di microcristalli, bagliori metallici, texture brillanti che evocano cieli stellati e l’effetto della neve e di piste ghiacciate. Un tocco magico per un effetto “wow” assicurato. >> GUARDA IL VIDEO



I collant dalle sfilate ai party look di Capodanno - Danno carattere e rifiniscono con stile anche gli outfit più minimal. La tendenza di questo inverno vede gambe vestite di colore e di motivi vibranti: dal rosso fiamma al bordeaux, dal ciliegia noir al carminio, il rosso va per la maggiore in tutte le sue sfumature. Ma anche il bianco, il verde, il blu. Guardando alle texture, è il momento dei modelli opachi, coprenti e caldissimi, realizzati in misto cashmere. Grande merito del ritorno in auge dei collant nelle ultime stagioni va agli orli di abiti e gonne che si sono accorciati, riportando le gambe in primo piano.

