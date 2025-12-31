Logo Tgcom24
Lifestyle
Moda
DALLE SFILATE AGLI ULTIMI TREND

I collant protagonisti dell'inverno 2026 e star dei party di Capodanno

Le gambe si vestono di pizzo e si illuminano di microcristalli, bagliori metallici, texture brillanti per accogliere il nuovo anno con un tocco di magia

31 Dic 2025 - 07:01
Alcuni dei collant proposti dalla Party Collection di Calzedonia © Ufficio stampa

Anche i collant si vestono a festa per celebrare la notte più magica dell’anno. Rilanciati dalle passerelle delle sfilate per l'inverno 2026, già protagonisti dei trend d'autunno nelle versioni in pizzo, si illuminano ora di microcristalli, bagliori metallici, texture brillanti che evocano cieli stellati e l’effetto della neve e di piste ghiacciate. Un tocco magico per un effetto “wow” assicurato. >> GUARDA IL VIDEO
 
I collant dalle sfilate ai party look di Capodanno - Danno carattere e rifiniscono con stile anche gli outfit più minimal. La tendenza di questo inverno vede gambe vestite di colore e di motivi vibranti: dal rosso fiamma al bordeaux, dal ciliegia noir al carminio, il rosso va per la maggiore in tutte le sue sfumature. Ma anche il bianco, il verde, il blu. Guardando alle texture, è il momento dei modelli opachi, coprenti e caldissimi, realizzati in misto cashmere. Grande merito del ritorno in auge dei collant nelle ultime stagioni va agli orli di abiti e gonne che si sono accorciati, riportando le gambe in primo piano.

© Catwalk Pictures

© Catwalk Pictures

Sfilate autunno inverno 2025-2026, i collant proposti da Aknvas, Givenchy, Valentino, Isabel Marant, Stella McCartney

Chi ha inventato i collant?

 Si tratta, tecnicamente, di “una calza attaccata a dei mutandoni”. Il loro inventore è Glen Raven Mills, capo dell'omonima azienda tessile, che evase in questo modo una richiesta della moglie. Era la metà degli anni Cinquanta del secolo scorso e in quelli a seguire, nel 1959 e circa vent’anni dopo l’invenzione del nylon, il collant arrivava nei negozi per "liberare" le gambe delle donne di tutto il mondo. Protagonisti di primo piano della storia della moda, al pari della minigonna sono ritenuti un simbolo dell'emancipazione femminile.

