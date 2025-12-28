Logo Tgcom24
GAMBE EFFETTO "WOW"

Sono i collant le vere star dei party look di Capodanno

Microcristalli, bagliori metallici, texture brillanti. Una metropoli innevata in un palcoscenico dove luci e riflessi danno vita a una notte sospesa. Calzedonia presenta così la sua Party Collection

28 Dic 2025 - 19:12
