Macugnaga, l'anno no del turismo: il sindaco arrestato, seggiovie e skilift ancora chiusi

L'inchiesta ha provocato, ad agosto, le dimissioni dell'intero Consiglio comunale e l'insediamento di un commissario prefettizio. Crisi che non ha certo contribuito ad accelerare e a chiudere in minor tempo i lavori di controllo e ammodernamento, iniziati l'autunno precedente, di due importanti impianti, la seggiovia Pecetto-Burki-Belvedere e lo skilift San Pietro. Le operazioni sono terminate, ma il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto un supplemento di documentazione che, di fatto, non ha reso possibile la riapertura in corrispondenza delle due settimane centrali del turismo invernale, quelle a cavallo di Natale e di Capodanno. Proprio il 30 dicembre, tra l'altro, era prevista una riunione importante tra il Commissario prefettizio e l'ANSFISA (Agenzia Nazionale per la SIcurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture di Trasporto) che puntava a dare il via libera perlomeno alla seggiovia. La tragedia sfiorata del Monte Moro, certamente, non aiuterà a sciogliere velocemente lo stallo: anche l'impianto al centro dell'incidente odierno (revisionato nel 2023), infatti, è gestito dalla società comunale dedicata, la Macugnaga Trasporti e Servizi. E ora, certamente, verrà anch'esso bloccato per i dovuti accertamenti.



