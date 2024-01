Caso Pozzolo (FdI), sugli spari a Capodanno il sindaco Rosazza: "Ho organizzato io la festa ma non c'ero al momento del fatto"

Durante una festa di Capodanno a Biella, un colpo partito accidentalmente dalla pistola di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, ha ferito lievemente alla gamba un 31enne. A intervenire sul fatto accaduto alle telecamere di "Dritto e Rovescio" è il sindaco di Rosazza: "Ho organizzato io la serata ma per fortuna non ero presente al momento del fatto. Mi è sembrata una cosa incredibile, sono basita" ha detto Francesca Delmastro.

A dire la loro anche alcuni cittadini dopo la smentita della vittima che avrebbe dichiarato di "non aver mai toccato l'arma": "Abbiamo pensato a un fatto accidentale ma non capiamo perché quella sera portasse con sé una pistola, cosa se ne faceva". Intanto la prefettura ha disposto la revoca delle armi e il sequestro di altre sei pistole che il deputato di Fratelli d'Italia aveva in casa. "Il piccolo revolver americano che portava Emanuele Pozzolo con sé ha un tamburo a cinque colpi e una volta inseriti è pronta a sparare. I colpi non partono accidentalmente, parliamo di una pistola in grado di uccidere se puntata in testa o in uno dei punti vitali" ha concluso Igor Marangoni dell'Armeria Senini di Biella.