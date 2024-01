Capodanno, in Italia 274 feriti: tra questi 64 minori

I ricoverati di quest'anno sono stati 49. I dati diffusi dal Dipartimento della pubblica sicurezza evidenziano un aumento rispetto allo scorso anno in cui ci furono 180 feriti, con 48 ricoveri. Anche con riguardo ai minori feriti si registra un aumento: sono infatti 64 i minorenni che hanno riportato lesioni, in confronto ai 50 dello scorso anno.

I dati - Inoltre, la proiezione dei dati sui feriti gravi ha registrato un aumento, in quanto ci sono stati 2 casi con prognosi superiore ai quaranta giorni, per ferita d'arma da fuoco, rispetto a un caso dell'anno precedente; mentre sono stati 25 i casi, con prognosi superiore ai quaranta giorni, dovuti ai fuochi d'artificio, rispetto ai 10 casi dell'anno precedente. Infine, le proiezioni dei dati sui feriti lievi hanno fatto registrare lo stesso dato dello scorso anno, ovvero 10 casi con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni, per ferita d'arma da fuoco, mentre dai 159 casi con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni, dovuti ai fuochi d' artificio, si è passati agli attuali 232 casi. Ancora una volta, secondo le forze di polizia, gli episodi più gravi devono essere ricondotti all'uso scorretto di prodotti pirotecnici spesso illegali.

Donna ferita da proiettile vagante a Napoli - Una donna è rimasta ferita mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d'artificio per il nuovo anno, a Napoli: secondo quanto si è appreso, sarebbe stata colpita all'addome da un proiettile vagante. È accaduto nel quartiere di Forcella. La donna è stata trasportata all'ospedale Vecchio Pellegrini.



Grave incidente al parco giochi di Alfano (Salerno) - Un bambino di i 11 anni è rimasto ferito mentre maneggiava un petardo che è esploso, causandogli un grave trauma all'occhio destro. Trasferito all'ospedale San Luca e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il bambino ha perso la vista dall'occhio ferito. L'occhio dell'11enne è stato salvato, ma, nonostante gli sforzi dei medici, la vista è andata persa. L'intervento chirurgico è stato eseguito dall'equipe di oculistica guidata dalla dottoressa Olga Voto, affiancata dal dottor Luigi Filippo Magno. Commentando quanto accaduto, la dottoressa Voto, ha invitato a evitare l'uso dei botti, soprattutto tra i bambini.



Amputate due dita a 15enne per petardo esploso in Versilia - Un ragazzino di 15 anni ha riportato l'amputazione di due dita della mano destra, in via Civitali a Vittoria Apuana a Forte dei Marmi (Lucca) a causa dell'esplosione di petardi per festeggiare la fine dell'anno e l'arrivo del nuovo anno. È successo verso le 23 del 31 dicembre. Sul posto è intervenuta l'automedica e un'ambulanza che hanno trasferito il ragazzo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Ora si trova ricoverato nel reparto di pediatria.



Capodanno, 16 feriti a Roma e provincia, due gravi - Sono sedici le persone rimaste ferite durante i festeggiamenti di Capodanno tra Roma e provincia. Tre di questi sono minorenni. Due dei feriti sarebbero stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.



Tra i feriti registrati la scorsa notte tra Napoli e provincia in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno si segnala anche il caso di un algerino di 50 anni ricoverato in prognosi riservata all'ospedale napoletano Vecchio Pellegrini per ferita da arma da fuoco alla spalla destra. L'uomo ha raccontato di transitare in via Marina, a Napoli, quando da un'autovettura in corsa sarebbe stato esploso un colpo di arma da fuoco al suo indirizzo.

Anche in provincia, ad Acerra, due commercianti di 34 e 28 anni hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Villa dei Fiori per ferite da arma da fuoco. I due hanno riferito di trovarsi in Corso Meridionale con un banco di fuochi d'artificio quando sarebbero stati avvicinati da due persone in sella a uno scooter che avrebbero chiesto loro del denaro. Successivamente sarebbero stati raggiunti da altre due persone, in sella a un altro scooter - una delle quali avrebbe fatto fuoco al loro indirizzo ferendoli uno alla tibia e l'altro al ginocchio sinistro. Entrambi non sono in pericolo di vita. Sui due episodi sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato.

Nella notte 703 interventi dei vigili del fuoco - Sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25.