Capodanno, stretta dei comuni: ordinanze e divieti in tutta Italia

In piazza Maggiore, a Bologna saranno ammesse non più di novemila persone. A chi avrà accesso sarà dato un coupon, da riconsegnare al momento dell’uscita, così da garantire il rispetto della capienza consentita in ogni momento. Scatta inoltre il divieto di vendita da asporto e di somministrazione nei dehors di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o in lattina. Divieto di vetro, petardi e spray urticanti a Firenze dove i trasgressori saranno puniti con multe fino a 500 euro e con il sequestro degli oggetti illegittimamente detenuti. "Dietro ogni petardo esploso c'è un pericolo che non possiamo ignorare: per i nostri amici animali, per l'ambiente, l'inquinamento e la salute e per la sicurezza di tutti. Firenze è una città che si fonda sul rispetto e sulla cura. Rispettiamo l'ordinanza comunale: scegliamo la civiltà e proteggiamo chi non ha voce", ha evidenziato la vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani.