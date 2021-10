Capo polizia Giannini: "Critiche ingenerose su singoli episodi"

Ansa

"Il nostro è un mestiere complicato e noi siamo fallaci in quanto uomini e donne, ce la mettiamo sempre tutta ma non è facile far andare tutto bene". Lo ha detto il capo della polizia Lamberto Giannini parlando dell'operato delle forze dell'ordine. "E' ingeneroso fare valutazioni su singoli episodi. Un decimo della nostra forza lavorativa si è ammalata, 17 colleghi sono morti e le valutazioni andrebbero fatte nel complesso", ha aggiunto.