Il Capo della polizia: "Aumentano gli incidenti mortali, le sanzioni siano più severe"

L'aumento del 7% degli incidenti mortali sulle strade italiane sarebbe, se il dato parziale sui primi mesi del 2019 dovesse essere confermato, "un campanello d'allarme sul quale riflettere e lavorare". A sottolinearlo è il capo della polizia, Franco Gabrielli, il quale auspica in merito "sanzioni molto severe" e "immediate" per comportamenti quali "l'uso degli apparecchi cellulari alla guida, magari prevedendo che per 6 o 7 giorni non si guidi".