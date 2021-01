Capizzi (Me), focolaio dopo un diciottesimo: "Ottanta positivi a causa di una festa"

Una festa di diciotto anni si è trasformata in un focolaio Covid, in cui si registrano 80 positivi. La storia è stata raccontata a "Mattino Cinque" dal sindaco di Capizzi, Giacomo Leonardo Purrazzo: "La festa è avvenuta a Nicosia - ha spiegato il primo cittadino del comune in provincia di Messina - poi i giovani hanno fatto rientro nelle loro cittadini e molti di loro erano di Capizzi".

"Sono amareggiato per quanto è avvenuto - dice il sindaco - ero riuscito a rendere il mio, un paese Covid free. A inizio dicembre avevo intuito che ci potessero essere soggetti positivi asintomatici che potevano far partire un focolaio".