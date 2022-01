Caos Procure, Palamara: depositato ricorso a Corte europea dei diritti dell'uomo

ansa

"Luca Palamara non è stato rimosso un giudice terzo e imparziale". Per queste ragioni i legali dell'ex magistrato rimosso dal Csm dopo lo scandalo delle nomine "pilotate" annunciano di aver depositato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. "Nel ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 6 della Cedu nella misura in cui non è stato garantito il diritto a un equo processo, in termini di terzietà ed imparzialità".