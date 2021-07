Caos mascherine, Matteo Renzi: “Sarà una nuova Tangentopoli”

"Questa vicenda è peggio di Tangentopoli", così Matteo Renzi a "Quarta Repubblica" torna a parlare del caos mascherine che ha interessato il nostro Paese nel pieno della pandemia di coronavirus. "Ritengo - continua - che ci siano state delle provvigioni, dei giri di denaro pazzeschi. I numeri di Tangentopoli erano più bassi".

Il leader di Italia Viva parla della questione anche nel suo nuovo libro. "Sono in una fase in cui penso che la verità di dire in faccia le cose sia più importante di tutto il resto". Renzi non si riferisce solo alle mascherine, ma in generale alle forniture acquistate dall'Italia, per un valore di oltre un miliardo di euro, in periodio di emergenza tra cui anche i "ventilatori cinesi non funzionanti, ma garantiti da Massimo D'Alema". "Il punto - spiega il leader di Iv - è che non sono io a citare Massimo D'Alema sono i documenti ufficiali. Chi è in grado di smentirmi lo faccia", conclude.