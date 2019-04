Caos in Libia, Viminale: rischio arrivo terroristi, presto direttiva

Approfittando del caos in Libia, "centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia". A riferire la preoccupazione sono fonti del Viminale, che sottolineano come, non a caso, la Francia abbia già chiesto ufficialmente (con la motivazione di "emergenza nazionale" legata al terrorismo) di prorogare la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi. Il ministero dell'Interno ha assicurato che risponderà subito "con una direttiva".