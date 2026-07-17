Abbandona cane mentre scarica rifiuti pericolosi: incastrato dalle telecamere

Ha abbandonato in strada rifiuti pericolosi e con loro ha lasciato sul ciglio della strada anche un cane di pochi di pochi mesi. Poi si è dato alla fuga. Convinto di agire indisturbato, non immaginava che in quella zona periferica di Giugliano, nel Napoletano, ci fossero le telecamere del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, che hanno ripreso l'intera scena. L'uomo è accusato di duplice reato: abbandono di animali e di rifiuti pericolosi.