a Ururi

Campobasso, madre e figlio trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Alcuni vicini, insospettiti perché da giorni non notavano movimenti né sentivano rumori dalla casa, hanno chiamato i soccorsi

25 Ott 2026 - 12:29
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© ansa

© ansa

Tragedia familiare a Ururi, in provincia di Campobasso, dove un cinquantottenne avrebbe strangolato la madre di 85 anni e poi si sarebbe tolto la vita. I corpi senza vita sono stati trovati domenica mattina, intorno alle 10, nell'abitazione. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini, insospettiti perché da giorni non notavano movimenti né sentivano rumori dalla casa. I vigili del fuoco hanno forzato la porta per consentire l'ingresso. L'ipotesi al momento è di omicidio-suicidio. Restano da accertare la dinamica e il momento dei decessi. 

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo

Sullo stesso tema