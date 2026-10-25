Tragedia familiare a Ururi, in provincia di Campobasso, dove un cinquantottenne avrebbe strangolato la madre di 85 anni e poi si sarebbe tolto la vita. I corpi senza vita sono stati trovati domenica mattina, intorno alle 10, nell'abitazione. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini, insospettiti perché da giorni non notavano movimenti né sentivano rumori dalla casa. I vigili del fuoco hanno forzato la porta per consentire l'ingresso. L'ipotesi al momento è di omicidio-suicidio. Restano da accertare la dinamica e il momento dei decessi.