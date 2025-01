Campobasso, incendio in appartamento: anziano muore intossicato

Un anziano è morto nella notte a Larino (Campobasso) a causa di un incendio scoppiato in un appartamento del centro storico. La vittima, che era l'unica persona presente in casa al momento del rogo, sarebbe rimasta intossicata dalle esalazioni di fumo. L'allarme è scattato intorno all'una e mezza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano. L'incendio è stato domato rapidamente, limitando i danni all'abitazione, ma per l'uomo all'interno dell'appartamento non c'è stato nulla da fare.