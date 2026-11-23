Vanessa Piccioni di "Fuori dal Coro" è a Campione d'Italia, cittadina italiana in territorio svizzero, dove un vigile urbano percepisce circa diecimila euro di stipendio al mese. Il piccolo comune spenderebbe circa 2,7 milioni di euro per pagare i suoi 15 dipendenti comunali. "È uno scandalo, non va bene", lamentano i cittadini.
Dopo la promessa del vecchio sindaco di mettere mano allo spreco, le telecamere di Rete 4 hanno incontrato il nuovo primo cittadino Luca Frigerio per parlare degli alti stipendi e dell'arrivo di aumenti di oltre mille euro: "È la legge, lei vuole farmi compiere una cosa contraria alla legge?".
Per il comune gli stipendi sarebbero adeguati al costo della vita, contrariamente a quanto testimoniano alcune persone del luogo, secondo cui i prezzi e il costo della vita non sembrano particolarmente più elevati rispetto alle altre città italiane.