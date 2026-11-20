Quando, scontrino della spesa alla mano, ci sfoghiamo dicendo che qualche anno fa ci sentivamo più "ricchi" non esprimiamo solo generico e retorico sconforto, ma pure un fondo di verità molto concreto: anche i dati mostrano che gli stipendi aumentano in teoria, ma il loro reale potere di acquisto è crollato. È uno dei motivi al centro dello sciopero generale di venerdì 20 novembre, che porta in piazza lavoratori e studenti contro la legge di Bilancio e per chiedere salari più alti, maggiori investimenti nei servizi pubblici e misure contro l'impoverimento.



A fotografare le difficoltà economiche dei lavoratori è una nuova elaborazione di ODM Consulting, società di Gi Group Holding, secondo cui tra il 2020 e il 2025 il valore reale delle retribuzioni dei dipendenti tra i 25 e i 60 anni è diminuito del 6,05%. Tradotto in denaro, significa una perdita media di circa 400 euro l'anno di potere d'acquisto. Una distanza tra salari e prezzi che gli aumenti più recenti hanno iniziato a ridurre, senza però cancellare gli effetti dell'inflazione accumulata.