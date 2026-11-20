Sciopero generale, stipendi sempre più leggeri: in cinque anni perso il 6% del potere d'acquisto
Tra il 2020 e il 2025 i lavoratori hanno perso in media circa 400 euro l'anno. I più penalizzati sono gli over 50, mentre i giovani continuano a guadagnare meno dei coetanei europei
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Quando, scontrino della spesa alla mano, ci sfoghiamo dicendo che qualche anno fa ci sentivamo più "ricchi" non esprimiamo solo generico e retorico sconforto, ma pure un fondo di verità molto concreto: anche i dati mostrano che gli stipendi aumentano in teoria, ma il loro reale potere di acquisto è crollato. È uno dei motivi al centro dello sciopero generale di venerdì 20 novembre, che porta in piazza lavoratori e studenti contro la legge di Bilancio e per chiedere salari più alti, maggiori investimenti nei servizi pubblici e misure contro l'impoverimento.
A fotografare le difficoltà economiche dei lavoratori è una nuova elaborazione di ODM Consulting, società di Gi Group Holding, secondo cui tra il 2020 e il 2025 il valore reale delle retribuzioni dei dipendenti tra i 25 e i 60 anni è diminuito del 6,05%. Tradotto in denaro, significa una perdita media di circa 400 euro l'anno di potere d'acquisto. Una distanza tra salari e prezzi che gli aumenti più recenti hanno iniziato a ridurre, senza però cancellare gli effetti dell'inflazione accumulata.
Stipendi, vent'anni di aumenti quasi azzerati dall'inflazione
Per capire quanto il carovita abbia inciso sulle retribuzioni italiane bisogna allargare lo sguardo oltre gli ultimi cinque anni. Le elaborazioni di ODM Consulting, basate sui dati retributivi dal 2005 al 2025 e aggiornate a giugno 2026, mostrano che oggi il potere d'acquisto degli stipendi è praticamente lo stesso di vent'anni fa.
Rispetto al 2005, la retribuzione media reale del 2025 è superiore appena dell'1,87%. Il confronto con il 2015 è persino negativo: in dieci anni il valore reale degli stipendi si è ridotto del 2,91%. In altre parole, la crescita delle somme percepite in busta paga è stata in larga parte assorbita dall'aumento del costo della vita. Un fenomeno particolarmente evidente negli anni successivi alla pandemia, quando il rialzo dei prezzi ha accelerato più rapidamente degli adeguamenti salariali.
Gli over 50 perdono di più, ma i giovani partono già svantaggiati
La perdita di potere d'acquisto non ha colpito tutti allo stesso modo. A pagare il prezzo più alto sono stati i lavoratori tra i 51 e i 60 anni, che dal 2020 al 2025 hanno registrato una riduzione delle retribuzioni reali dell'8,32%. Seguono i 31-40enni, con un calo del 5,68%, e i 41-50enni, che hanno perso il 5,37%.
Più contenuta, almeno in percentuale, la flessione per i lavoratori tra i 25 e i 30 anni, pari al 4,79%. Ma questo dato non significa che le nuove generazioni si trovino in una condizione migliore. I giovani italiani partono infatti da livelli retributivi già relativamente bassi nel confronto internazionale. Secondo i dati riportati da ODM Consulting, un giovane lavoratore tedesco guadagna mediamente il 31,9% in più rispetto a un coetaneo italiano. Un divario che rende ancora più difficile per chi è all'inizio della carriera affrontare le spese quotidiane, costruire risparmi e raggiungere l'indipendenza economica.
Dal 2024 gli stipendi recuperano, ma il divario resta
Qualche segnale di miglioramento è arrivato soltanto negli ultimi due anni. Secondo ODM Consulting, dal 2024 la crescita media delle retribuzioni ha iniziato a superare quella dell'inflazione, invertendo la tendenza precedente. Un andamento positivo che dovrebbe proseguire anche nella parte finale del 2026.
Ma una crescita degli stipendi superiore all'aumento dei prezzi non significa che il potere d'acquisto sia tornato ai livelli precedenti. L'inflazione misura infatti la velocità con cui crescono i prezzi, non il loro livello assoluto. Anche quando il carovita rallenta, i beni e i servizi restano generalmente più costosi rispetto al passato. Per recuperare le perdite accumulate, le retribuzioni dovrebbero quindi crescere più rapidamente dell'inflazione per un periodo sufficientemente lungo.
Perché si sciopera contro il carovita
È proprio il mancato recupero del potere d'acquisto uno dei temi che hanno portato alla mobilitazione nazionale del 20 novembre. La Cgil ha proclamato uno sciopero generale contro la manovra economica del governo Meloni, chiedendo aumenti salariali, rinnovi dei contratti collettivi e una maggiore tutela dei redditi da lavoro e da pensione. Al centro delle rivendicazioni anche la richiesta di un sistema fiscale più equo, maggiori risorse per sanità, istruzione e politiche sociali, oltre a interventi contro la precarietà. Alla mobilitazione si affiancano le proteste dei sindacati di base, che contestano il carovita e chiedono maggiori investimenti nel welfare anziché nelle spese militari.