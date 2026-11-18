Un fenomeno da valutare "con attenzione" - Ma il sindacato bancario mette anche in guardia sul boom delle rateizzazioni, non solo per i negozi fisici ma per gli acquisti in generale, perché "le piccole rate sono impegni economici da sostenere nel tempo". Il Buy Now Pay later in Italia è passato da 2,7 a 9,9 miliardi di euro in appena tre anni (+267%). Basandosi su stime dell'Osservatorio Innovative Payments, la Fabi rileva come la progressione è stata costante: 2,7 miliardi nel 2022, 4,7 miliardi di nel 2023, 6,8 miliardi nel 2024 e 9,9 miliardi nel 2025. Soltanto nell'ultimo anno il valore delle operazioni è aumentato di 3,1 miliardi, pari a circa il 46%. "Il meccanismo è semplice: il consumatore acquista un bene o un servizio e ne suddivide il pagamento in più scadenze. La possibilità di dilazionare la spesa, spesso senza costi aggiuntivi, rende il Bnpl una soluzione immediata e accessibile. Ma dietro la comodità delle piccole rate si nasconde un aspetto da non sottovalutare: ogni pagamento rinviato rappresenta un impegno che dovrà essere sostenuto nei mesi successivi".