Credito, boom delle rate nei negozi fisici: da 800 milioni a 2 miliardi in tre anni
Il Buy Now Pay Later esce dai confini del commercio elettronico e conquista spazio anche nei punti vendita tradizionali, con un incremento del 150% dal 2022 al 2025. I dati della Fabi
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Il "Buy Now Pay Later" esce dai confini del commercio elettronico e conquista spazio anche nei punti vendita tradizionali. Sono i dati della Fabi (Federazione autonoma bancari) che nell'ultimo studio evidenza un picco delle transazioni a rate nei negozi fisici, passando da 800 milioni di euro nel 2022 a 2 miliardi nel 2025, con un incremento del 150%. La crescita è proseguita anche nell'ultimo anno: rispetto agli 1,5 miliardi del 2024, nel 2025 il mercato è aumentato di circa il 33%.
E-commerce ancora dominante - Il commercio elettronico continua a rappresentare la componente principale. Gli acquisti online effettuati con questa modalità sono passati da 1,9 miliardi nel 2022 a 7,9 miliardi nel 2025, con un incremento del 316%. Nel 2025 quasi l'80% del valore complessivo delle transazioni a rate è stato realizzato attraverso i canali digitali. Il dato sui negozi fisici segnala però un cambiamento importante: il pagamento dilazionato non è più legato esclusivamente alle piattaforme online, ma diventa una possibilità offerta anche al momento dell'acquisto direttamente in negozio. L'espansione su entrambi i canali contribuisce a spiegare la crescita complessiva del mercato e la crescente presenza della rateizzazione nelle scelte quotidiane dei consumatori.
Il confrontocon gli altri Paesi europei - La diffusione del Buy Now Pay Later in Italia- prosegue la Fabi - presenta ancora differenze significative rispetto agli altri mercati europei. Nel nostro Paese il ricorso a questa modalità di pagamento è inferiore rispetto a quello registrato nei mercati in cui il fenomeno è maggiormente consolidato. È un elemento che assume particolare significato se letto insieme alla crescita italiana degli ultimi tre anni. Il valore delle transazioni è aumentato del 267%, passando da 2,7 a 9,9 miliardi di euro. Il confronto mette quindi in evidenza due aspetti distinti: da un lato, una diffusione ancora contenuta rispetto ad altri Paesi europei; dall'altro, un'espansione molto sostenuta del mercato italiano. Un fenomeno, dunque, che si sviluppa con intensità e caratteristiche differenti. In Italia la crescita delle transazioni, insieme all'estensione del Buy Now Pay Later ai negozi fisici, segnala un cambiamento nelle modalità con cui i consumatori scelgono di pagare beni e servizi.
Un fenomeno da valutare "con attenzione" - Ma il sindacato bancario mette anche in guardia sul boom delle rateizzazioni, non solo per i negozi fisici ma per gli acquisti in generale, perché "le piccole rate sono impegni economici da sostenere nel tempo". Il Buy Now Pay later in Italia è passato da 2,7 a 9,9 miliardi di euro in appena tre anni (+267%). Basandosi su stime dell'Osservatorio Innovative Payments, la Fabi rileva come la progressione è stata costante: 2,7 miliardi nel 2022, 4,7 miliardi di nel 2023, 6,8 miliardi nel 2024 e 9,9 miliardi nel 2025. Soltanto nell'ultimo anno il valore delle operazioni è aumentato di 3,1 miliardi, pari a circa il 46%. "Il meccanismo è semplice: il consumatore acquista un bene o un servizio e ne suddivide il pagamento in più scadenze. La possibilità di dilazionare la spesa, spesso senza costi aggiuntivi, rende il Bnpl una soluzione immediata e accessibile. Ma dietro la comodità delle piccole rate si nasconde un aspetto da non sottovalutare: ogni pagamento rinviato rappresenta un impegno che dovrà essere sostenuto nei mesi successivi".
La fragilità economica delle famiglie - Per il segretario Lando Sileoni "c'è anche un aspetto sociale che non possiamo sottovalutare: dietro il ricorso alle piccole rate può nascondersi anche una fragilità economica. Per molte famiglie, che hanno già visto ridursi il potere di acquisto, rinviare un pagamento non è sempre una scelta di comodità, ma può diventare una necessità per far fronte alle spese". "Il rischio da evitare - conclude - è che una successione di piccoli acquisti finisca per compromettere l'equilibrio finanziario delle famiglie".