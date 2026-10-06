“Pago a rate”, il servizio Telepass per pagare carburante e altre spese in tre mensilità

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I clienti Telepass abilitati che pagano tramite l’App il pieno di carburante nelle stazioni convenzionate, la ricarica dell’auto elettrica, il bollo, un biglietto del treno possono adesso suddividere le spese in tre rate mensili. Telepass infatti ha lanciato il nuovo servizio “Paga a Rate”, che consente di distribuire in tre mensilità il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 10 euro relative ai servizi di mobilità abilitati tramite App. Il telepedaggio è escluso. Non sono applicati interessi, ed è previsto un costo di attivazione applicato una sola volta per ciascun mese in cui il cliente attiva uno o più piani rateali.
L’offerta Telepass Sempre Più
In ogni caso la scelta resta al cliente, che decide dall’App se e quando utilizzare il servizio senza alcun automatismo: prima dell’attivazione prende visione e accetta le condizioni previste. Paga a Rate aggiunge così una nuova possibilità nella gestione delle spese effettuate tramite App, ed è uno dei servizi inclusi nella nuova offerta Telepass Sempre Più: questa riunisce gli oltre 25 servizi di mobilità Telepass, dal pedaggio ai parcheggi, dal carburante alla ricarica elettrica, fino a mezzi pubblici, taxi, treni, bollo e pagoPA.
“Più controllo sulle spese”
“Gli italiani usano già il pagamento a rate per gli acquisti online: portarlo nella mobilità quotidiana, senza interessi e senza automatismi, significa dare ai nostri clienti più controllo sulle spese di tutti i giorni. Negli anni abbiamo ampliato i servizi disponibili, con Sempre Più interveniamo anche sul modo in cui si pagano”, ha detto Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass.