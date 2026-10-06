“Pago a rate”, il servizio Telepass per pagare carburante e altre spese in tre mensilità

I clienti Telepass abilitati che pagano tramite l’App il pieno di carburante nelle stazioni convenzionate, la ricarica dell’auto elettrica, il bollo, un biglietto del treno possono adesso suddividere le spese in tre rate mensili. Telepass infatti ha lanciato il nuovo servizio “Paga a Rate”, che consente di distribuire in tre mensilità il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 10 euro relative ai servizi di mobilità abilitati tramite App. Il telepedaggio è escluso. Non sono applicati interessi, ed è previsto un costo di attivazione applicato una sola volta per ciascun mese in cui il cliente attiva uno o più piani rateali.