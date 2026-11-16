Recepita la direttiva ue

Pagamento a rate senza interessi, dal 20 novembre cambiano le regole: ecco come

Le piattaforme come PayPal, Klarna e Scalapay dovranno modificare il modo in cui viene concesso il credito e la pubblicità, ma non solo

16 Nov 2026 - 11:40
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Compra ora, paga dopo (senza interessi): una formula a cui i consumatori sono ormai abituati e, forse, addirittura affezionati, visto che permette di fare acquisti che altrimenti difficilmente ci si potrebbe permettere. Proprio per evitare che questo meccanismo porti a di indebitarsi più del dovuto, però, dal 20 novembre le regole per le piattaforme come PayPal, Scalapay e Klarna diventeranno più stringenti. A cambiare saranno soprattutto tre aspetti: la modalità di concessione del credito, le informazioni fornite prima dell’acquisto e la pubblicità

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Il nuovo quadro normativo

 Va premesso, prima di tutto, che il servizio continuerà a esistere sostanzialmente come è stato finora: le aziende hanno comunicato che i loro servizi resteranno disponibili, mentre verrà aggiornata l'esperienza d'uso con le nuove disposizioni. Con il decreto legislativo 212, con cui si è recepita (il 31 dicembre 2025) la direttiva europea sul credito ai consumatori, il pagamento a rate diventa una forma di credito a tutti gli effetti. Anche, come nel caso del Buy Now Pay Later, qualora non comporti interessi

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Quali erano i rischi finora

 Il costo della vita continua ad aumentare e spese che prima portavano a stringere la cinghia, come smartphone, vacanze o abbigliamento di lusso, adesso - senza soluzioni di questo tipo - sarebbero fuori portata per molti. La conferma arriva dai dati: secondo la Banca d'Italia, le famiglie che hanno fatto ricorso a questo servizio almeno una volta sono aumentate del 26% in tre anni, passando dal 4% del 2022 al 30% del 2025. Di queste, la maggior parte ha un reddito medio-basso, debiti già in essere e poca disponibilità patrimoniale. Una comodità non da poco, quindi, ma che si porta dietro un rischio da non sottovalutare (soprattutto per chi usa più piattaforme contemporaneamente): accumulare debiti su debiti, superando senza accorgersene l'importo massimo che si è in grado di restituire. 

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Cosa cambia

 Proprio per questo, dal 20 novembre 2026 l'operatore, prima di concedere la rateizzazione del pagamento, dovrà assicurarsi che il consumatore possa realmente restituire quanto dovuto: la richiesta, quindi, potrà essere rifiutata se dalla valutazione traspaiono dei dubbi sulla capacità di rimborso. Ma non solo: per evitare che venga omessa la natura creditizia di questi servizi, non si potrà più raccontare il pagamento a rate come una semplice divisione del prezzo, evitando anche messaggi poco chiari o fuorvianti sui costi e sui presunti benefici della rateizzazione (che è, a tutti gli effetti, un indebitamento). Anche su assistenza e recesso aumentano le tutele: gli acquirenti che sfruttano il Buy Now Pay Later avranno le stesse garanzie previste per il credito a consumo, vale a dire supporto per chi ha problemi a rimborsare, diritto di recesso e informazioni da ricevere prima della sottoscrizione. 




 

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