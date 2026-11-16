Il costo della vita continua ad aumentare e spese che prima portavano a stringere la cinghia, come smartphone, vacanze o abbigliamento di lusso, adesso - senza soluzioni di questo tipo - sarebbero fuori portata per molti. La conferma arriva dai dati: secondo la Banca d'Italia, le famiglie che hanno fatto ricorso a questo servizio almeno una volta sono aumentate del 26% in tre anni, passando dal 4% del 2022 al 30% del 2025. Di queste, la maggior parte ha un reddito medio-basso, debiti già in essere e poca disponibilità patrimoniale. Una comodità non da poco, quindi, ma che si porta dietro un rischio da non sottovalutare (soprattutto per chi usa più piattaforme contemporaneamente): accumulare debiti su debiti, superando senza accorgersene l'importo massimo che si è in grado di restituire.