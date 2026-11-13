S&P conferma i rating BBB+/A-2 sull'Italia

S&P Global Ratings ha confermato i rating sovrani "BBB+/A-2" sull'Italia per il debito a lungo e breve termine, sia in valuta estera che in valuta locale. L'outlook positivo si legge nella nota, "riflette la nostra aspettativa che, malgrado la persistente incertezza nel commercio internazionale e nei prezzi dell'energia, il diversificato settore privato italiano continuerà a sostenere gli avanzi delle partite correnti (seppur a un ritmo più lento)".
Un trend che "gioverà alla posizione creditoria netta dell'economia italiana verso l'estero, mentre il settore pubblico ridurrà gradualmente il proprio indebitamento netto, consentendo al debito pubblico di diminuire lentamente entro il 2028 - afferma l'agenzia -. Questa resilienza è in parte dovuta alle robuste esportazioni di beni italiane a fronte dei dazi statunitensi".
Tuttavia, S&P è stata cauta sul futuro a lungo termine del nostro Paese: "Una delle principali sfide a lungo termine per il rating dell'Italia rimane la crescita economica. L'Italia si è dimostrata relativamente resiliente agli shock commerciali ed energetici, grazie a un settore esterno (escluso quello energetico) più accomodante del previsto e all'impatto del piano di stimolo Next Generation EU (NGEU). Tuttavia, una volta esaurito tale piano nel 2026-2027, le sfide strutturali, come la demografia sfavorevole e la modesta produttività, riemergeranno con forza"