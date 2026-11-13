S&P conferma i rating BBB+/A-2 sull'Italia

S&P Global Ratings ha confermato i rating sovrani "BBB+/A-2" sull'Italia per il debito a lungo e breve termine, sia in valuta estera che in valuta locale. L'outlook positivo si legge nella nota, "riflette la nostra aspettativa che, malgrado la persistente incertezza nel commercio internazionale e nei prezzi dell'energia, il diversificato settore privato italiano continuerà a sostenere gli avanzi delle partite correnti (seppur a un ritmo più lento)".