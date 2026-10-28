Spread in rialzo per Francia e Italia: si avvicina la mossa della Bce?

I mercati obbligazionari europei sono sempre più sotto pressione, con Francia e Italia in prima linea. A evidenziarlo è Lars Conrad, Portfolio Director Fixed Income presso Flossbach von Storch SE, che segnala un ulteriore ampliamento degli spread sovrani: nella giornata di ieri, il differenziale tra OAT francesi e Bund tedeschi decennali è aumentato di circa 15 punti base, mentre quello dei BTP italiani si è allargato di circa 10 punti base. "La Francia si conferma chiaramente come il fanalino di coda dell'area euro", spiega l'esperto. A preoccupare è soprattutto la difficoltà del mercato ad assorbire l'offerta di titoli, nonostante rendimenti sempre più elevati. Gli OAT decennali, arrivati intorno al 5%, hanno attirato alcuni investitori opportunistici, ma neppure gli acquisti istituzionali di dimensioni rilevanti sono riusciti a frenare la crescita degli spread.