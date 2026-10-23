Perché Neuberger è tornata ad un peso neutrale sui titoli di stato francesi

Lo spread tra il rendimento dei titoli di stato decennali francesi (OAT) e quelli tedeschi (Bund) è più che raddoppiato da inizio anno, passando da 70 a 152 punti base (bp). Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income di Neuberger, ritiene che l’entità e la rapidità dell’ampliamento del differenziale siano in qualche modo eccessive. “Il recente sell-off ha raggiunto un livello tale da indurci a tornare a una posizione neutrale sugli OAT dopo che negli ultimi mesi, in vista della difficile votazione sul public budget prevista per questo autunno, abbiamo preferito assumere una posizione significativamente corta (ribassista)’ rivela Barbe.