Cina, surplus commerciale oltre mille miliardi di dollari in dieci mesi

Il surplus commerciale della Cina ha superato per la prima volta nel 2026 la soglia dei mille miliardi di dollari già nel mese di ottobre, raggiungendo 1.043 miliardi nei primi dieci mesi dell'anno. Lo indicano i dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane, secondo cui l'avanzo commerciale si è attestato a 105,28 miliardi di dollari il mese scorso, in aumento rispetto agli 88 miliardi dello stesso periodo del 2025. A ottobre le vendite cinesi all'estero sono aumentate del 35,2% su base annua, raggiungendo 412,33 miliardi di dollari. Più marcata dinamica delle importazioni, cresciute del 41,6% a 307,05 miliardi di dollari.
Boom delle importazioni
La crescita del commercio estero cinese ha superato le aspettative del mercato a ottobre, con un'accelerazione particolarmente marcata delle importazioni. Le esportazioni sono aumentate del 35,2% su base annua, oltre le previsioni del 33,5%, ma in rallentamento rispetto al +36,3% di settembre. A sostenerle continua a contribuire la domanda globale legata al boom degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, che alimenta gli acquisti di prodotti tecnologici cinesi. Le importazioni hanno invece registrato un incremento del 41,6%, accelerando dal +31% del mese precedente e superando le stime degli analisti, ferme al 32%. Si tratta della crescita annuale più elevata da maggio 2021. La dinamica più sostenuta degli acquisti dall'estero rispetto alle vendite ha contribuito a contenere l'avanzo commerciale di ottobre, risultato inferiore alle attese e al livello più basso da maggio. Nel complesso, nei primi dieci mesi dell'anno le esportazioni cinesi sono cresciute del 22,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 29%. Il surplus commerciale ha così raggiunto 1.043 miliardi di dollari, mettendo Pechino sulla strada per superare il record di 1.200 miliardi stabilito nell'intero 2025.
Export verso gli Usa in aumento
Le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono aumentate del 32,9% su base annua a ottobre, raggiungendo 46,4 miliardi di dollari, rispetto ai 34,9 miliardi dello stesso mese del 2025. Lo indicano i dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane di Pechino, in un momento particolarmente delicato per le relazioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali, alla vigilia di un nuovo incontro ad alto livello tra i rispettivi leader previsto per la prossima settimana.