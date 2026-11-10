Cina, surplus commerciale oltre mille miliardi di dollari in dieci mesi

La crescita del commercio estero cinese ha superato le aspettative del mercato a ottobre, con un'accelerazione particolarmente marcata delle importazioni. Le esportazioni sono aumentate del 35,2% su base annua, oltre le previsioni del 33,5%, ma in rallentamento rispetto al +36,3% di settembre. A sostenerle continua a contribuire la domanda globale legata al boom degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, che alimenta gli acquisti di prodotti tecnologici cinesi. Le importazioni hanno invece registrato un incremento del 41,6%, accelerando dal +31% del mese precedente e superando le stime degli analisti, ferme al 32%. Si tratta della crescita annuale più elevata da maggio 2021. La dinamica più sostenuta degli acquisti dall'estero rispetto alle vendite ha contribuito a contenere l'avanzo commerciale di ottobre, risultato inferiore alle attese e al livello più basso da maggio. Nel complesso, nei primi dieci mesi dell'anno le esportazioni cinesi sono cresciute del 22,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 29%. Il surplus commerciale ha così raggiunto 1.043 miliardi di dollari, mettendo Pechino sulla strada per superare il record di 1.200 miliardi stabilito nell'intero 2025.