Campi Flegrei, lo studio: l'accumulo di magma aumenta il bradisismo vulcanico

"Questo studio fornisce importanti elementi per comprendere meglio e vincolare lo stato attuale del sistema magmatico dei Campi Flegrei", commenta Valerio Acocella, professore dell'Università Roma Tre, Associato di ricerca all'INGV e coautore dello studio. La ricerca si pone l'obbiettivo di definire la dinamica e lo stato del vulcano situato in una zona popolosa. L'approccio multidisciplinare è infatti imprescindibile anche per il monitoraggio quotidiano. Gli scienziati hanno potuto mappare il movimento del magma nelle profondità della caldera in un arco temporale che va dal 2007 al 2016. Attraverso le tecniche all'avanguardia (geodesia), le simulazioni numeriche e la petrologia i ricercatori hanno potuto definire l'inizio di una nuova era bradisismica del vulcano che ancora oggi è in corso. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista Nature - Communications of Earth and Environment, nell'articolo "Tracking the 2007-2023 magma-driven unrest at Campi Flegrei caldera (Italy)".