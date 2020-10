Whirlpool, Uilm: "Pronti a tutto per non chiudere la sede di Napoli"

La Uilm "cercherà di impedire lo stop della produzione" nello stabilimento Whirlpool di Napoli "con ogni mezzo a disposizione, insieme a tutti i lavoratori e alle loro famiglie". Lo affermano il segretario generale Rocco Palombella e il segretario nazionale e Responsabile settore elettrodomestico Gianluca Ficco, aggiungendo: "Siamo pronti a tutto per non far chiudere Napoli. Bisogna trovare una soluzione occupazionale per tutti i lavoratori".