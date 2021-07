Violenze in carcere, trasferiti trenta detenuti vittime dei pestaggi

Ansa

Circa trenta detenuti del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere sono stati trasferiti in altre case circondariali in Campania o in altre Regioni. La decisione riguarda alcune vittime dei violenti pestaggi da parte della polizia giudiziaria venuti di recente alla luce. A stabilire il trasferimento è stato il Dap d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, all'indomani della sospensione di 25 agenti.