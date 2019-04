Violenza nella Circumvesuviana, liberato anche il terzo indagato | I giudici: "Stupro non documentato dai video"

Lascia il carcere anche il terzo indagato per la violenza sessuale denunciata da una 24enne nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). Il Tribunale del Riesame ha disposto la liberazione di Raffaele Borrelli , confermando la medesima decisione adottata anche per Alessandro Sbrescia e Antonio Cozzolino . I tre erano stati arrestati circa un mese fa, dopo essere stati identificati grazie al racconto della giovane.

Stupro non documentato - Uno degli elementi della scarcerazione è che la violenza non è documentata dai video sequestrati alla stazione. I giudici in generale avrebbero ritenuto "poco circostanziata" la ricostruzione dei fatti fornita dalla giovane donna e, nelle motivazioni, ricordano che i filmati presentati dagli inquirenti riguardano le fasi antecedenti e subito successive alle presunte violenze.



Lo scontro tra Di Maio e le toghe - Il caso della 24enne che ha denunciato lo stupro è diventato anche motivo di uno scontro politico con il vicepremier Luigi Di Maio che aveva criticato già la decisione dei giudici di scarcerare i primi due arrestati. Parole giudicate "imprudenti e intempestive" dai consiglieri di Unicost (corrente di centro del Csm), chiedendo al Csm di intervenire per tutelare la professionalità delle toghe. "Occorre un intervento urgente e forte di questo Consiglio, prima che i fondamentali principi di indipendenza e autonomia della magistratura, oltre che di presunzione di innocenza di ogni imputato, siano irreversibilmente indeboliti da dichiarazioni rese dagli stessi soggetti che la Costituzione pone, con vincolo di giuramento, a loro salvaguardia" ha detto a nome del gruppo il consigliere Michele Ciambellini, annunciando in apertura del plenum del Csm l'iniziativa.