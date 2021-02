Vaccini anti Covid, l'Asl Napoli 1 agli  anziani: attenti alle telefonate truffa

L'Asl Napoli 1 Centro lancia l'allarme: "Stanno arrivando ad alcuni cittadini napoletani telefonate sulla campagna di vaccinazione per gli anziani non in grado di deambulare che potrebbero essere una truffa". Telefonate, assolutamente false, che in alcuni casi preannunciano la visita di presunti medici presso il domicilio dell'assistito. Una truffa che bisogna subito stroncare.