Vaccini a rilento, i turisti stranieri rinunciano alle vacanze italiane: "Non vengono se non siamo Covid Free"

Raffica di disdette tra le prenotazioni per Pasqua a Sorrento e sulla Costiera amalfitana. Gli operatori del turismo della splendida località del Golfo lanciano l'allarme, ai microfoni di "Mattino Cinque": "Tutti vogliono venire ma nessuno prenota. Se non ci vacciniamo rischia di saltare un'altra estate".

I turisti stranieri, che sono il 90% dei circa tre milioni che si recano ogni anno in questa zona, continuano a latitare, sono in pratica spariti quelli americani. "Non si può aprire ai mercati internazionali se non si può scrivere "Covid free", avverte ancora un imprenditore di Positano.