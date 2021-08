Ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto nel Napoletano

ansa

Un uomo di 74 anni, Domenico Giordano, incensurato, èstato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Lettere, in provincia di Napoli. La vittima si trovava a bordo della sua Renault Clio. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Castellammare di Stabia. Dinamica e movente sono tutti da chiarire. Il 74enne è un ex elicotterista dell'Aeronautica, ora in pensione.