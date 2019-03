Uccisa dal marito, il prete: "Chi picchia le donne non è un uomo, è uno str..."

Napoli, i funerali di Fortuna Bellisario Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il rione Sanità di Napoli, riunito nella chiesa del quartiere, ha dato l'ultimo saluto alla sua Fortuna Bellisario. Nel corso dell'omelia il parroco, don Antonio Loffredo, ha sottolineato la necessità di aiutare le donne e ha evidenziato che gli uomini che commettono atti di violenza contro le donne non possono essere definiti tali. Sulla bara è stato adagiato uno striscione: Fortuna è l'angelo volato nel cielo e da lassù deve vegliare sui figli.



"L'amore non lascia lividi. Alle donne dico: se siete in difficoltà, denunciate". La bara della donna è stata ricoperta da un grande striscione con la sua foto. All'uscita è stata salutata da un applauso lunghissimo dei presenti.



Il marito l'ha uccisa con una stampella - Una cieca gelosia ha spinto il 41enne Vincenzo Lopresto ad uccidere la moglie, Fortuna Bellisario. L'uomo ha picchiato la donna con la stampella che utilizzava per deambulare. Fortuna, forse, aveva confessato di provare sentimenti verso un altro uomo e per questo, il 41enne l'ha colpita fino alla morte. Agli investigatori della Polizia ha riferito di essere convinto che lei lo volesse lasciare e che avesse un altro di cui però non ha saputo fornire altre indicazioni.