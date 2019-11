Truffe agli anziani, 51 arresti tra Napoli e Milano

Maxi blitz dei carabinieri contro la camorra. In Italia, in particolare nelle provincie di Napoli e Milano, e in Spagna, sono state arrestate 51 persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere e truffa agli anziani, con l'aggravante per 14 di loro dell'associazione mafiosa. Gli investigatori hanno scoperto, infatti, legami con il clan camorristico Contini.